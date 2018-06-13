ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رمضانيات

الإفتاء توضح حكم التهنئة بعيد الفطر

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:32 ص
حكم التهئة بعيد الفطر
حكم التهئة بعيد الفطر
محمد شحتة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التهنئة بالأعياد والشهور والأعوام مشروعة ومندوبٌة، مشيرة إلى أنه نظرًا لفضل شهر رمضان العظيم، وعموم الرحمة فيه، وكثرة المنن التي يمنها الله تعالى فيه على عباده، كان حقيقًا بأن يهنِّئ الناس بعضُهم بعضًا بقدومه، مستشهدةً بقوله تعالى: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ» [يونس: 58 ].

وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن التهنئة مَظْهَرٌ من مظاهر الفرح، ويجوز التهنئة بعيد الفطر، وجاء في القرآن الكريم تهنئة المؤمنين على ما ينالون من نعيم، وذلك في قوله تعالى: «كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» [الطور: 19]، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهنِّئ أصحابه بقدوم شهر رمضان، فعن أبي هريرة-رضي الله عنه- قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ يَقُول: «جَاءَكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ».

وأوضحت أنه قد نصَّ العلماء على استحباب التهنئة بالنعم الدينية إذا تجدَّدَتْ، فقال الحافظ العراقي الشافعي: «تستحب المبادرة لتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه بلية ظاهرة».

ترشيحاتنا

التحالف العربي يشن ضربات مكثفة على محافظة الحديدة

عاشور يوضح تفاصيل إنشاء "المحامين" لـ 3 مستشفيات ومول تجاري

محمد عواد يكشف موقفه من الانضمام للأهلي.. فيديو

مفاجأة.. كيم وترامب يتخذان قرارا تاريخيا جديدا

ترامب لممثل إيطالي شهير: أنت شخص ضعيف الذكاء

توفيق عكاشة يكشف أسباب تغيب حياة الدرديري عن الساحة.. فيديو

الرئيس السيسى: كأس العالم هييجى بدعاء وإجتهاد المصريين.. فيديو

كابتن شطة يكشف الحارس الأفضل لمنتخب مصر فى المونديال.. فيديو

ننشر أسماء الفائزين في جوائز الدولة التقديرية لعام 2017

روبرتو كارلوس: منتخب مصر متوازن وطريقة كوبر معه مثالية.. فيديو

نسر الصعيد الحلقة 27 .. استشهاد الضابط منصور

أحمد موسى: هناك سرية شديدة بشأن الحكومة الجديدة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. غادة عبدالرازق وزينة في العرض الخاص لفيلم كارما

إطلالة ملائكية لـ درة باللون الأبيض.. صور

إطلالة جذابة لغادة عبد الرازق في آخر يوم تصوير مسلسل ضد مجهول.. صور

فساتين منقوشة بالورود لإطلالة رقيقة للمحجبات في العيد.. صور

وزراء وشخصيات عامة يشاركون في التصويت على جوائز الدولة.. صور

فيديو

محلل: روسيا تخشى أن تفقد ورقة كوريا الشمالية في الضغط على الغرب.. فيديو
عبدالحفيظ غوقة: الجيش الليبي الوحيد القادر على إنهاء الفوضى بالبلاد.. فيديو
خبير يوضح أهم مكاسب قمة سنغافورة.. فيديو
الرئيس السيسى: كأس العالم هييجى بدعاء وإجتهاد المصريين.. فيديو
توفيق عكاشة: أقسمت بأنني سأعود ولو كنت على فراش الموت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟