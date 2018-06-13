موعد مباراة السعودية وروسيا في كأس العالم

تنطلق المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، المقررة بين المنتخب الروسي صاحب الأرض ونظيره السعودي في 14 يونيو المقبل في إستاد لوجنيكي بالعاصمة موسكو.





ونقلا عن صحيفة " 24" الروسية، حول احتمالات حضور بوتين في مباريات أخرى بالبطولة، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية: "كل شيء سيتوقف على كيفية سير الأمور".





وتحتضن روسيا فعاليات المونديال على 12 إستادًا في 11 مدينة، خلال الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليو .



