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رياضة

شاهد.. مجدي عبد الغني يلتحق ببعثة المنتخب في روسيا

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 08:10 ص
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
الديب أبوعلى
غادر مطار القاهرة الدولي مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المصري، وحسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي، وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على قطاع الكرة، إلى موسكو لمؤازرة المنتخب في مباريات كأس العالم روسيا 2018.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة "عبد الغني" علي متن إحدي الطائرات وهو في طريقه إلى روسيا.

كان هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر استبعاد عبد الغني وتكليف عصام عبد الفتاح عضو المجلس ورئيس لجنة الحكام، بمرافقة بعثة مصر لروسيا كنائب له بدلا من عبد الغني.

يذكر أن المنتخب القومى يشارك بمونديال روسيا 2018 بعد غياب 28 عامًا، حيث يقع الفراعنة بالمجموعة الأولى التي تضم منتخبات روسيا والسعودية وأوروجواي ويلعب مع منتخب أوروجواي أولي مبارياته بعد غدا الجمعة.

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