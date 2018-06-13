التحالف يدك مواقع الحوثيين بالحديدة قبيل معركة الحسم

استهدفت قوات المدفعية بتحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، مواقع ميليشيات الحوثي على مشارف الحديدة، ضمن ختام الاستعدادات لتحرير ميناء المدينة من ميليشيات الحوثي الإيرانية.



وشنت طائرات التحالف غارات جوية، وفقا لسكاى نيوز، استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي في مديرية الدريهمي المتاخمة لمدينة الحديدة.



كما قصفت طائرات التحالف بالمدفعية مواقع وأهدافا للمتمردين في المدينة الواقعة على الساحل الغربي اليمني، وسط تحليق مكثف لطائرات التحالف في أجواء محافظة الحديدة.



وبدأ قادة ميليشات الحوثي بسحب أسرهم من الحديدة باتجاه صنعاء، مع قرب بدء الهجوم.



ويأتي ذلك قبيل انطلاق عملية استعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الإستراتيجي.



ورفعت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من استعداداتها القتالية إلى الدرجة القصوى، حسبما أكدت مصادر عسكرية في المقاومة، استعدادا لمعركة تحرير المدينة.



كما دفعت المقاومة اليمنية المشتركة بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مشارف المدينة، تمهيدا لبدء معركة الحسم وفقا لنفس المصادر.