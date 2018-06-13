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أخبار العالم

الأمم المتحدة: قمة ترامب - كيم أحد أهم معالم تحقيق السلام المستدام

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 10:08 ص
صدى البلد
أ ش أ
وصف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بأنها أحد المعالم الهامة في الطريق إلى تحقيق السلام المستدام .
وقال دوجاريك، في بيان مقتضب اليوم الأربعاء حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكي، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس حث الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية على اغتنام هذه الفرصة الهامة نحو تحقيق الهدف النهائي المتمثل في الوصول إلى نزع السلاح النووي الكامل والقابل للتحقق في شبه الجزيرة الكورية" .
وأكد دوجاريك أن جوتيريس رحب بعقد القمة بين قادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة كمعلم هام في تعزيز السلام المستدام ونزع السلاح النووي الكامل .

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