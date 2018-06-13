تعثر مفاوضات الزمالك مع المهاجم الأفريقي الجديد

تعثرت مفاوضات مسئولى نادى الزمالك مع المهاجم المغربى حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الدفاع الحسنى الجديدى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وباتت صفقة انتقال اللاعب المغربى إلى الزمالك مهددة بالفشل نتيجة تمسك مسئولو ناديه بالحصول على مبلغ مالى بقيمة 1.5 مليون دولار مقابل الاستغناء عن اللاعب.



وتمسك أيضا مسئولو الزمالك بدفع 1.2 مليون دولار نظير الحصول على اللاعب ، وهو الأمر الذى تم رفضه بشدة من قبل النادى المغربى والذى طالب اللاعب بسرعة مغادرة مصر والعودة إلى المغرب بعد يومين قضاهما اللاعب مع مسئولى الزمالك من اجل حسم الصفقة قبل ان تتعطل.



ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم الأمر ، خاصة وأن هناك رغبة كبيرة داخل مجلس الأبيض بقيادة مرتضى منصور فى ضم اللاعب وتدعيم الخط الهجومى بعد المستويات القوية التى قدمها المهاجم المغربى مع فريقه فى الفترة الماضية.

