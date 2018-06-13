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الإشراف العام
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الأربعاء 13 يونيو 2018 - 41 : 10 ص
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اقتصاد
سعر الدولار اليوم
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 10:04 ص
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آية الجارحي
شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم، الأربعاء، حالة من الاستقرار، حيث سجل في البنك المركزي 17.80 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.
وسجل أعلى سعر الدولار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، ووصل المصرف المتحد 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، وفي بنك عودة 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.
وفي بنوك: "البركة، وكريدي أجريكول، والمصري لتنمية الصادرات " سجل 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك: "العربي الافريقي الدولي، الأهلي الكويتي، مصرف أبو ظبي الاسلامي، الأهلي اليوناني بمصر" 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع.
وسجل سعر للدولار في بنوك: "التعمير والإسكان، المصري الخليجي، والإسكندرية" 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.
ووصل في بنوك: "مصر إيران للتنمية، قناة السويس" 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع
وبلغ سعر الدولار في بنوك:"الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الزراعي المصري" 17.78 جنيه للشراء و 17.88 جنيه للبيع.
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