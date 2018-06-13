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أخبار العالم

الصين تدعم قرار وقف المناورات العسكرية بشبه الجزيرة الكورية

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 10:13 ص
صدى البلد
رويترز
أبدت الصين اليوم الأربعاء مساندتها لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المناورات العسكرية الأمريكية على شبه الجزيرة الكورية مضيفة أن هذا يظهر أن اقتراح "التعليق المزدوج" الذي طرحته بكين كان عمليا.

جاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة صحفية يومية في بكين.

وكانت الصين اقترحت ما اسمته بالتعليق المزدوج حيث تعلق كوريا الشمالية تجاربها النووية والصاروخية بينما تعلق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المناورات العسكرية بحيث يمكن للطرفين إجراء محادثات.

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