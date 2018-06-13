الفيفا يحسم البلد المستضيف لمونديال 2026 .. اليوم

يحسم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، هوية البلد صاحب الملف الفائز بتنظيم بطولة كأس العالم 2026، وذلك على هامش اجتماع "كونجرس الفيفا" الـ 68، والذى يعقد فى العاصمة الروسية "موسكو".



وتدخل المغرب فى منافسة شرسة على شرف تنظيم بطولة كأس العالم 2026، مع ثلاث دول يجمعهم ملف مشترك وهم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



ويشارك في الاجتماع من مصر كل من هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى ورئيس اتحاد الكرة، وكرم كردى وأحمد مجاهد عضوى مجلس الجبلاية، وثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.



وتأمل المغرب نفسها بأن تكون ثانى بلد افريقى ينال شرف تنظيم بطولة كأس العالم بعد جنوب أفريقيا، بينما ترغب المكسيك فى استضافة الحدث للمرة الثالثة فى تاريخها بعد نسختى 1970 و1986، فيما سبق أن نظمت الولايات المتحدة الأمريكية نسخة 1994.



