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عالم أزهري: الرسول كان أجود ما يكون فى رمضان.. فيديو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 10:26 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال الشيخ سيد شلبى، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الصيام صلة بين العبد وربه وبين المسلم وغير المسلم وبين الغني والفقير وبين الطائع والعاصى، لافتًا إلى أن موائد الرحمن تملأ الطرقات فى شهر رمضان الكريم لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان أجود فى الخير من الريح المرسلة.

وأضاف شلبى فى لقاء خاص ببرنامج «صباح أون»، المذاع على قناة «أون لايف»، أن الرسول كان أجود ما يكون فى رمضان، مشيرًا إلى أن المسلم والمسيحى يتشاركان فى موائد الرحمن لتقديم الخير والعطاء ولإطعام المساكين والفقراء.

وأوضح أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن رحمة للمسلمين والمؤمنين وحدهم ولكنه كان رحمة للعالمين، موضحا أن شهر رمضان الكريم يجمع البشر على الخير والكرم.

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