المرور: خطة متكاملة بجميع المحاور خلال عيد الفطر .. فيديو

أكد الرائد محمد الشربينى مشرف غرفة العمليات بإدارة المرور، أن الحالة المرورية جيدة على جميع محاور مصر والطرق السريعة، وأحجام الحركة جيدة على الطريق الدائري.



ونوه "الشربينى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع عبر فضائية "الأولى" ، اليوم الأربعاء ، إلى أن هناك استعدادات كبيرة من قبل إدارة المرور لتوقعات بالزحام خلال الأيام القادمة خاصًة من القاهرة إلى المحافظات والعكس.



وأوضح "مشرف غرفة العمليات بإدارة المرور" أن هناك خطة مرورية متكاملة خلال أيام عيد الفطر ، لافتًا إلى أنه تم نشر خدمات الإغاثة على كافة الطرق السريعة.

