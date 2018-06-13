مقتل وإصابة 33 شخصا في حادث انقلاب حافلة بالهند

أعلنت الشرطة الهندية أن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 17 آخرون إثر انقلاب الحافلة السياحية التي كانت تقلهم عند منعطف حاد شمالي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء عن المسئول بالشرطة أجاي شانكير راي قوله ان الحادث وقع بالقرب من بلدة "مانبوري" في ولاية "أوتار براديش"، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الحادث بينهم 3 في حالة خطيرة.

وأضاف راي أن الحافلة انقلبت عندما فقد السائق السيطرة عليها عند أحد المنعطفات الحادة.