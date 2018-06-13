برلمان كندا يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

صوت البرلمان الكندي على قرار يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، داعيا الحكومة إلي الموافقة على التصنيف بشكل فوري وفقا للقوانين الكندية .

وذكرت قناة (العربية الحدث) أن هذا القرار حظي بموافقة 248 صوتا، بينما عارضه 45 نائبا .

وادان القرار البرلماني - الذي حظي بدعم الحزبين الليبرالي والمحافظ - استمرار دعم النظام الإيراني للإرهاب في كافة أنحاء العالم، مطالبا بضرورة الضغط على طهران للإفراج عن السجناء من مزدوجي الجنسية الكندية - الإيرانية أو من يحملون الإقامة الدائمة في كندا والذين يقبعون في السجون الإيرانية، إضافة إلى وقف المفاوضات لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام طهران.

ودعا القرار الحكومة الكندية إلى الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني، وأن تؤمن بحقهم في الحرية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والعقيدة والتعبير عن مطالبهم بالتجمعات السلمية وحرية تشكيل الجمعيات وغيرها.