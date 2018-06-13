مقتل طفل وإصابة 7 مدنيين آخرين في انفجار بجلال آباد الأفغانية

أكد المتحدث باسم حاكم إقليم نانجارهار الأفغاني عطا الله خوجاني، مقتل طفل وإصابة 7 مدنيين آخرين في انفجار وقع في مدينة جلال آباد عاصمة الإقليم.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم قوله إن الحادث وقع صباح اليوم في منطقة الشرطة الثانية بالمدينة.

وأوضح أن الانفجار نتج عن زراعة متفجرات أمام متجر في منطقة أهانجاران، ما أسفر عن مقتل طفل في العاشرة من عمره وإصابة 7 مدنيين آخرين بجروح.. ولم تعلن أي جهة أو جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

