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أخبار العالم

فرنسا تطالب بالتحقق من نزع كوريا الشمالية للأسلحة النووية

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 10:16 ص
كيم يونج اون يوقع
كيم يونج اون يوقع اتفاقية نزع النووي مع ترامب في سنغافورة
على صالح
صرح وزير الخارجية الفرنسى جان - ايف لو دريان، اليوم، الأربعاء، بأن التزام بيونجيانج المعلن بنزع أسلحة شبه الجزيرة الكورية أخبار جيدة، بيد أنه يتعين التحقق من تنفيذ النية.

وقال لو دريان، في تعليق على القمة التي أجريت بين الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الشمالي في سنغافورة أمس، الثلاثاء، إن "هذه أخبار جيدة، لكن يجب التأكد من أن مبدأ نزع الأسلحة النووية، الذي أعلن بعد هذه القمة، لا رجعة فيه حقًا ويمكن التحقق منه".

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن الاتفاق كان علامة واضحة على التقدم، لكنه أشار إلى أن بيونجيانج أعربت عن استعدادها لنزع السلاح النووي في الماضي، لكن لم تكن هناك أي نتائج.

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