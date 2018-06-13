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رياضة

إصابة علي معلول وشكوك حول مشاركته مع تونس في كأس العالم

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 10:35 ص
فريق الأهلى
فريق الأهلى
عمرو الحلوانى
تجددت إصابة علي معلول لاعب النادى الأهلى والمنتخب التونسي قبل أيام من انطلاق مشوار نسور قرطاج في كأس العالم 2018.

وأكد الموقع الرسمى لقناة beIN sports، أن إصابة معلول تجددت، وهناك شكوك حول لحاقه بمباراة تونس الأولى ضد إنجلترا يوم الإثنين المقبل.

ومن المقرر أن يخضع ظهير الأهلي لفحص طبي من أجل معرفة مصيره من المشاركة باللقاء الافتتاحي لنسور قرطاج.

ويعد على معلول أحد اهم اللاعبين لدى نبيل معلول المدير الفنى للمنتخب التوسنى فى ظل الخبرات الكبيرة التى يتمتع بها اللاعب بجانب القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها .

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