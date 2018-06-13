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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 10:20 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم الأربعاء.

وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 4 جنيهات للكيلو، البطاطس 4 جنيهات، البصل 2.75 جنيهات، الخيار 6 جنيهات، الفاصوليا 9 جنيهات، البسلة 8 جنيهات، الليمون 8.5 جنيهات، والفلفل الألوان 10 جنيهات.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 5 جنيهات للكيلو، اليوسفي 5 جنيهات، الفراولة 10 جنيهات، والتفاح 20 جنيهًا.


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