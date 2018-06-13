مؤتمر لـ الفيفا في موسكو لاختيار البلد المضيف لكأس العالم 2026

أعلنت مصادر مطلعة في روسيا أن اتحاد الكرة الدولي "الفيفا" يعقد حاليا مؤتمره الـ 68 بموسكو لاختيار البلد المضيف لكأس العالم لكرة القدم عام 2026.







من جانبها، أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم، الأربعاء، بأن عمل مؤتمر الفيفا يستمر ليوم واحد، حيث يخصص البند الـ13 من جدول أعمال المؤتمر باختيار مكان عقد كأس العالم لكرة القدم عام 2026، ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة.





كما يناقش كونجرس الفيفا استعدادية روسيا لكأس العالم لكرة القدم 2018، حيث سيتم تلخيص النتائج المالية للسنة الماضية، وكذلك الموافقة على ميزانية 2019 - 2022.





يذكر أن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والمغرب تقدمت لاستضافة كأس العالم لعام 2026.