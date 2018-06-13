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أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 10:18 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق، صباح اليوم، الأربعاء.

وسجل الدولار الأمريكي 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع، واليورو 20.97 جنيه للشراء، و21.09 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.80 جنيه للشراء، و23.94 جنيه للبيع، والفرنك السويسري سجل 18.06 جنيه للشراء، و18.17 جنيه للبيع، أما الين اليابانى "100 ين" فسجل 16.14 جنيه للشراء 16.23 جنيه للبيع.

فيما بلغت أسعار الذهب عيار "24" قيمة 736 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 644 جنيها للجرام، وعيار "18" 552 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5152 جنيها.

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