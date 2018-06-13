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الفائز ببطولة شيفيلد لذوي القدرات: تركت عملي حتى أتدرب.. فيديو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 10:34 ص
اسلام أبو على بطل
اسلام أبو على بطل مصر في السباحة لذوي القدرات الخاصة
إسلام الطوانسي
قال الكابتن إسلام أبو على، بطل مصر في السباحة، إن بطولة شيفيلد الدولية للسباحة لذوي القدرات الخاصة من أهم البطولات العالمية لمشاركة أبطال العالم بها.

وعلق أبو على، في حواره ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، على فوزه ببطولة شيفيلد للسباحة وتأهله لبطولة العالم، أن ما حققه إنجاز كبير يضاف لإنجازات الأبطال لرفع علم مصر.

وأضاف أنه ترك عمله في الفترة الأخيرة كي يتفرغ للتمرين بشكل كامل، حتى يرفع من مستواه ويتمكن من تحقيق مركز جيد في بطولة العالم القادمة.

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