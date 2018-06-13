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أخبار العالم

روسيا تصف خطة حلف الأطلسي القتالية بأنها ضربة لأمن أوروبا

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 10:28 ص
صدى البلد
رويترز
قالت روسيا اليوم، الأربعاء، إن خطة حلف شمال الأطلسي الجديدة لتعزيز استعدادها القتالي في أوروبا ستزيد من تدهور الأمن في القارة، مضيفة أنها ستضعها في حسبانها في تخطيطها العسكري.

وكان مسئولون أوروبيون قالوا الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تضغط على حلفائها الأوروبيين لتجهيز المزيد من كتائب حلف شمال الأطلسي وسفنه وطائراته للقتال، وذلك في مسعى جديد لتعزيز قوة الحلف على ردع أي هجوم روسي.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن ألكسندر جروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، انتقاده للخطة قائلا إن موسكو ستتخذ كل الإجراءات العسكرية اللازمة لضمان أمنها.

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