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تموين الجيزة: حملات لضبط مصانع "بير السلم" .. فيديو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 10:30 ص
هشام كامل
هشام كامل
مي فهمي
قال هشام كامل، مدير إدارة التموين بالجيزة، إن الإدارة استعدت جيدا لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال إلغاء جميع الإجازات والراحات للعاملين بها والمفتشين، مشيرا إلى استمرار الحملات التفتيشية على المجمعات الاستهلاكية وأماكن بيع السلع الغذائية لضبط أي مخالفات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الحملات تستهدف مناطق العشوائيات، بسبب انتشار مصانع بير السلم، والتي تدفع دائما بسلع ضارة وغير صالحة للاستهلاك.

واشار الى استمرار تفعيل قرار 380 بالنسبة لتسعير المنتجات والسلع الغذائية، منعا لاستغلال المواطن.

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