بوتين يجتمع مع ولي العهد السعودي ويناقشان اتفاق النفط

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حين يزور روسيا لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العام لكرة القدم.



وقال بيسكوف إن بوتين وولي العهد السعودي سيناقشان اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي تقوده السعودية وروسيا لكنهما لن يبحثا الخروج من الاتفاق.



وأضاف أن الأمير محمد بن سلمان من بين زعماء بلدان كثيرة سيزورون روسيا لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.