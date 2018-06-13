ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كارتيرون يجتمع بالجهاز المعاون له فى الأهلي .. اليوم

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 10:32 ص
كارتيرون
كارتيرون
عبدالحكيم أبوعلم
يعقد باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا مع الجهاز المعاون بقيادة محمد يوسف المدرب العام قبل أن يقود المران الأول له مساء اليوم باستاد مختار التتش بعد وصوله مباشرة بناء على طلبه، ولجنة الكرة أعلنت بعد موافقة مجلس الإدارة عن تعاقد النادي مع الفرنسي باتريس كارتيرون؛ ليتولى المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمين.

وقال النادي في بيان رسمي: "جاء قرار التعاقد مع كارتيرون بعد الجلسات المكثفة للجنة الكرة على مدار الفترة الماضية لدراسة السيرة الذاتية للعديد من المديرين الفنيين الأجانب والتفاوض مع بعضهم، وعقب سلسلة من المشاورات رأت اللجنة أن الفرنسي كارتيرون هو الأنسب للأهلي خلال المرحلة الحالية لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أنه مدرب صغير السن «48 عامًا» وطموح وعلى دراية كاملة بالكرة الإفريقية ومعوقاتها، خاصة أنه تولى من قبل مسئولية فريق تي بي مازيمبي الكونغولي وفاز معه بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي،كما أن كارتيرون على معرفة كاملة بالدوري المصري بعد فترة عمله في وادي دجلة، ولديه دراية بمعظم لاعبي الأهلي وقدراتهم الفنية ولا يحتاج إلى وقت طويل للتعرف على إمكاناتهم.. هذا فضلًا عن أنه مدرب له بصمة فنية وأسلوب لعب مميز ووضح ذلك من خلال أداء الفرق التي تولى مسئوليتها، خاصًة أنه سبق أن قاد منتخب مالي إلى الدور قبل النهائي في بطولة الأمم الإفريقية عام 2013 وقدم عروضًا متميزة".

ترشيحاتنا

إصابة علي معلول وشكوك حول مشاركته مع تونس في كأس العالم

شاهد.. العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار 987 من الموت حرقا

نائبة تطالب بإعفاء ضريبي للمشروعات الصغيرة

سعر الدولار اليوم

لاعبو المنتخب البرازيلي يحتفلون بزميلهم برشق البيض

ترامب لممثل إيطالي شهير: أنت شخص ضعيف الذكاء

مدبولي: إنشاء شركة لإدارة مشروعات إعادة تسكين سكان العشوائيات

وزير الكهرباء: نشعر بالمواطن واستهلاك محدودي الدخل قليل.. فيديو

تناولي مزيج الليمون وخل التفاح ولاحظي ماذا سيحدث

إعادة تشكيل مجلس أمناء بيت العائلة برئاسة شيخ الأزهر والبابا

فيفا يرسل وفدا طبيا مفاجئا إلى منتخب الأرجنتين

قدم زيدان اليسري تساهم في علاج مرض نادر .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طوارئ بالنقل النهري استعدادا لعيد الفطر.. صور

شاهد.. غادة عبدالرازق وزينة في العرض الخاص لفيلم كارما

جهاز عرائس وشهادات أمان في مبادرة جبر الخواطر بالجيزة.. صور

إطلالة ملائكية لـ درة باللون الأبيض.. صور

إطلالة جذابة لغادة عبد الرازق في آخر يوم تصوير مسلسل ضد مجهول.. صور

فيديو

تعرف على أبرز مانشيتات صحف اليوم.. فيديو
خبير سياسي: الحكومة خصصت علاوتين لمواجهة الغلاء.. فيديو
الفائز ببطولة شيفيلد لذوي القدرات: تركت عملي حتى أتدرب.. فيديو
بشرى سارة من محمد صلاح للجماهير المصرية قبل مواجهة أوروجواي
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟