كارتيرون يجتمع بالجهاز المعاون له فى الأهلي .. اليوم

يعقد باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا مع الجهاز المعاون بقيادة محمد يوسف المدرب العام قبل أن يقود المران الأول له مساء اليوم باستاد مختار التتش بعد وصوله مباشرة بناء على طلبه، ولجنة الكرة أعلنت بعد موافقة مجلس الإدارة عن تعاقد النادي مع الفرنسي باتريس كارتيرون؛ ليتولى المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمين.



وقال النادي في بيان رسمي: "جاء قرار التعاقد مع كارتيرون بعد الجلسات المكثفة للجنة الكرة على مدار الفترة الماضية لدراسة السيرة الذاتية للعديد من المديرين الفنيين الأجانب والتفاوض مع بعضهم، وعقب سلسلة من المشاورات رأت اللجنة أن الفرنسي كارتيرون هو الأنسب للأهلي خلال المرحلة الحالية لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أنه مدرب صغير السن «48 عامًا» وطموح وعلى دراية كاملة بالكرة الإفريقية ومعوقاتها، خاصة أنه تولى من قبل مسئولية فريق تي بي مازيمبي الكونغولي وفاز معه بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي،كما أن كارتيرون على معرفة كاملة بالدوري المصري بعد فترة عمله في وادي دجلة، ولديه دراية بمعظم لاعبي الأهلي وقدراتهم الفنية ولا يحتاج إلى وقت طويل للتعرف على إمكاناتهم.. هذا فضلًا عن أنه مدرب له بصمة فنية وأسلوب لعب مميز ووضح ذلك من خلال أداء الفرق التي تولى مسئوليتها، خاصًة أنه سبق أن قاد منتخب مالي إلى الدور قبل النهائي في بطولة الأمم الإفريقية عام 2013 وقدم عروضًا متميزة".

