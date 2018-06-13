تجهيز 63 ساحة مفتوحة لأداء صلاة عيد الفطر بالإسماعيلية

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، عن الانتهاء من تجهيز وإعداد 63 ساحة مفتوحة موزعة على جميع المراكز والمدن بالمحافظة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، إضافة إلى إعداد وتجهيز جميع المساجد والساحات المفتوحة ومراكز الشباب والملاعب فى المدن والقرى لاستقبال المصلين ؛مشيرًا إلى تزويدها بمكبرات الصوت لأداء صلاة العيد.



وأضاف أنه تجهيز جميع مساجد المحافظة والساحات التى سيقام بها صلاة عيد الفطر وتم تخصيص خطيب أساسى وآخر احتياطى لكل ساحة ليحل محله فى حالة حدوث أى طارئ، من العاملين بمديرية الأوقاف أو الحاصلين على تصريح الإمامة والخطابة.



وأشار إلى أنه تم اختيار جميع الساحات المخصصة للصلاة فى عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف و الإدارات التابعة لها.