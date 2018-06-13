مصرع سيدة وإصابة شخصين في حادث تصادم بالإسكندرية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان آخران بإصابات متفرقة في حادث تصادم مروع وقع بين سيارتين على الطريق الساحلي، غربي الإسكندرية.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الساحلي منطقة الكيلو 23 - تجاه الإسكندرية.



بالانتقال والفحص تبين حدوث مصادمة بين السيارة رقم (س ط م مصر ميكروباص)، قيادة المدعو "ع ا ن"، 29 عام، سائق، مقيم شارع العمدة دائرة قسم الدخيلة، والسيارة رقم (ج هـ ى مصر ميكروباص) قيادة المدعو "ي م ح"، 34 عاما، سائق، مقيم منطقة الكيلو 30 ساحلي دائرة القسم.



وتبين أنه وأثناء سير السيارة الأولي بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحراف السيارة واصطدامها بالمدعوة "ن م ح"، 35 عام، ربة منزل، مقيمة منطقة الكيلو 22 ساحلي دائرة القسم، تصادف وقوفها يمين الطريق، وكذا اصطدامه بالسيارة الثانية من الخلف.



أسفر الحادث عن وفاة السيدة المذكورة وإصابة 2 من مستقلي السيارة الثانية باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيسر.



تم نقل جثة المتوفاة لمشرحة مستشفى العامرية والمصابين لذات المستشفى للعلاج، والتحفظ على السيارتين وقائديهما.



حدثت تلفيات بالسيارتين وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية وجار العرض على النيابة للتحقيق.