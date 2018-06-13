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حوادث

الرقابة الإدارية: ضبط منتحلي صفة مسئولين بإحدي الجهات السيادية

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:28 م
هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية
طه جبريل
نجحت هيئة الرقابة الإدارية في القبض على مهندس زراعى حر وأحد المواطنين صادر ضده أحكام قضائية لأكثر من ٨٥ قضية شيك دون رصيد، لانتحالهما صفة مسئولين بإحدى الجهات السيادية بالدولة.

تم ضبطهما متلبسين بطلب وتقاضى خمسة ملايين جنيه من صاحب إحدى الشركات التى تعمل في نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدى رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، وقدرتهم على نهو إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة.

وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.

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