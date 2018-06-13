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محافظات

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بالوحدة الصحية بالمرابعين بدمياط

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:35 م
صدى البلد
زينب الزغبي
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أنه سيجري افتتاح وحدة الغسيل الكلوي الملحقة بمبنى الوحدة الصحية بالمرابعين - كفور الغاب، عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة بمشاركة المجتمع المدني.

كما صرح المحافظ بأن الوحدة تشمل ٧ ماكينات للغسيل بينهم 5 ماكينات تم توريد هم من وزارة الصحة وماكينتي تم التبرع بهم من قبل الأهالي، بالإضافة إلى سريري عناية مركزة وبنك دم تخزيني.

وتوجه المحافظ بالشكر والتقدير لجميع الأهالي المشاركين في تجهيز الوحدة وأعمال الإنشاءات، مؤكدًا حضوره مراسم الافتتاح لمشاركتهم فرحتهم بهذا العمل الجليل.

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