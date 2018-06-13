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حوادث

أمن الغربية: 32 بلاغا بحرائق ومفرقعات وطلب إنقاذ

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:36 م
الحماية المدنية -
الحماية المدنية - أرشيفية
محمد عبد الخالق
أعلنت مديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، عن تلبية الحماية المدنية سلسلة من الاستغاثات تمثلت في 32 بلاغ حريق ومفرقعات وإنقاذ، تلقتها غرفة العمليات والطوارئ بالحماية المدينة على مستوي قري ومراكز المحافظة، خلال يوما واحد.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية عن ورود 11 بلاغ حرائق متنوعة، و14 مخالفات فى مجال الوقاية من أخطار الحريق، و4 بلاغات مفرقعات عبارة عن " سيارات متروكة"، و1بلاغ إنقاذ نهرى " غريق " و2 بلاغ إنقاذ " برى" وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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