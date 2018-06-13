ميناء دمياط يعلن عن إنشاء مبنى استثماري جديد

أعلنت هيئة ميناء دمياط، في بيان صادر عنها اليوم، عن إنشاء مبنى استثماري يشمل"( قاعة اجتماعات ومؤتمرات دولية، مول تجاري، مركــز خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية" وذلك للعاملين بالميناء بمدينة دمياط الجديدة، كما سيتم استكمال شبكة صرف مياه الأمطار لمدخل الأرصفة الشرقية أرقام (9 ،10، 11، 12) بالميناء.



كما أشار بيان الميناء إلى إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم مشروع لتداول البضائع الصب صديقة البيئة وصناعات القيمة المضافة المرتبطة بها على مساحة حوالي 140 ألف م2 لمدة 25 سنة واستغلال وتأجير بنك رقم (2) بمبنى خدمة العملاء الجديد بالدور الأرضي بمساحة 232.30م2 لمدة ثلاث سنوات واسـتــغـــــلال وتـأجـــيـــر الـــوحــــــدات أرقــــــام( 131 ،132 ،133 ) كوحدة واحدة بالدور الأرضى بمبنى المستثمرين بمساحة 52م2 لمدة خمس سنوات، واستغلال وتأجير الوحدة رقم (109B) بمبنى خـدمــة العملاء الجديد بالدور الأرضى بمسـاحة 20م2 لمدة خمس سنوات، وكذلك استغلال وتأجير الوحدة رقم(110B) بمبنى خـدمــة العملاء الجديد بالدور الأرضي بمسـاحة 19م2 لمدة خمس سنوات.