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برلمان

المراغي: استثمار أموال المعاشات يضمن الزيادة المستمرة للمعاش

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:37 م
النائب جبالي المراغي
النائب جبالي المراغي
أحمد أيمن
قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالرلمان، إن مقترح استثمار أموال المعاشات لم يعرض على اللجنة بعد لدراسته والموافقة عليه، مؤكدا أن المقترح جيد من حيث المبدأ وسيضمن الزيادة المستمرة لقيمة المعاش، فضلا عن تخفيف الضغط على الموازنة العامة.

وطالب المراغي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، النائب أحمد عبد الواحد مقدم المقترح بعرضه على اللجنة للنظر فيه، مؤكدا أن النواب بصدد إقرار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الموحد عقب إرساله من قبل الحكومة إلى البرلمان، وذلك في ظل التوجه الذي يتبعه المجلس بدعم أصحاب المعاشات وزيادة قيمة المعاش الخاص بهم.

ويتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

هذا وقد أكد النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن العديد من الدول الأجنبية نجحت في استثمار أموال المعاشات في العديد من المشروعات التي تدر دخلًا يسهم في رفع قيمة المعاشات ولا يحمل ميزانية الدولة أعباءً إضافية، مشيرا إلى أن وصول عدد مستحقي المعاشات في مصر لـ 9 ملايين مواطن يجبرنا على تنفيذ هذه الاستراتيجية.

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