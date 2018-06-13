صديق: شركة لإدارة المناطق العشوائية تتبع محافظة القاهرة

أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه تم الاتفاق فى اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -المكلف برئاسة مجلس الوزراء- مع المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة على إنشاء شركة جديدة تدير المناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة بالمحافظة بعد استكمال خطط تطويرها على أن تتبع الشركة المحافظة.



وأوضح صديق فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن الشركة ستكون معنية بإدارة كافة المناطق المطورة بمحافظة القاهرة التى توجد بها أعلى نسبة للمناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة بمصر وتصل لنحو 40% من كافة مناطق المحافظة الأعلى كثافة سكانية فى مصر.



وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن الشركة ستقوم بإدارة وصيانة الأصول الجديدة التى سيتم تنفيذها بالمناطق غير الآمنة بشكل عام، حتى نضمن الحفاظ عليها ونضمن ألا تتحول بعد عدة سنوات لمناطق عشوائية مرة أخرى، وكذلك لنضمن الحفاظ على الأصول والمبانى التى كلفت الدولة عدة مليارات اقتطعتها من برامج أخرى لتحقيق حياة أفضل لسكان هذه المناطق.