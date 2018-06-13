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اقتصاد

استقرار أسعار الأسماك اليوم.. والبلطي يسجل 19 جنيها للكيلو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:38 م
صدى البلد
آية الجارحي
ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم، الأربعاء، والتي شهدت استقرارا، فتراوح سعر كيلو البلطي بين 17 و19 جنيها للكيلو، وقشر البياض 35 جنيهًا للكيلو، والبياض الأملس 35 جنيهًا للكيلو، أما فيليه البلطي فبلغ 70 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر القراميط 20 جنيهًا، وتراوح السمك الثعابين بين 30 و145 جنيهًا للكيلو، والجمبري تراوح بين 250 و350 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر المكرونة الخليجي 31 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي 60 جنيها للكيلو، والمجمد 25 جنيها للكيلو، وسمك موسى 35 جنيها للكيلو، والكابوريا 120 جنيها، والمرجان 38 جنيها، والبربون 38 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر السمك البوري بين 35 و40 جنيها للكيلو، والوقار ما بين 40 و70 جنيها للكيلو.

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