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أخبار العالم

توجيه عاجل من الملك سلمان بمناسبة عيد الفطر

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:44 م
العاهل السعودي الملك
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
أحمد محرم
نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز توجيهه بصرف معونة بأكثر من 1.7 مليار ريال، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبحسب الوكالة، أعلن ذلك معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

ورفع المهندس الراجحي، باسمه واسم مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على التوجيه الكريم بصرف المعونة لمستفيدي ومستفيدات الضمان؛ لتوفير احتياجاتهم اللازمة لعيد الفطر المبارك، سائلًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين، وأن يجزيه خير الجزاء على هذه اللفتة الكريمة.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية "إن الوزارة بدأت في تنفيذ التوجيه الكريم، على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة"، مؤكدا أن توجيه خادم الحرمين الشريفين يعكس مدى اهتمام وحرص القيادة الحكيمة على تقديم كل ما من شأنه خدمة المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي.

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