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رياضة

كأس العالم .. المنشطات تطارد نجوم كرة القدم في مونديال روسيا

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:43 م
جانب من المنشطات
جانب من المنشطات
عمرو الحلوانى
أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات استعداداتها الكاملة لمنافسات كأس العالم المقبل بروسيا 2018 وسط حالة من التأهب لأى خروج من "الفير بلاى" لأى لاعب من المنتخبات المشاركة .

وكشفت لجنة المنشطات الدولية برئاسة كريغ ريدي، عن برنامجها القوى الذى ستقوم بتنفيذه فى كأس العالم المقبل، حيث وضعت مجموعة من النقاط والطرق الواجبة على أى لاعب مشارك تنفيذها من أجل تجنب خطر الاستبعاد من منافسات كأس العالم.

وأصدرت الوكالة بيانا رسميا إلى كل المنتخبات المشاركة فى مونديال روسيا يفيد بضرورة الحذر فى تناول أى مخالفات قد تعرض صاحبها إلى الإقصاء والإيقاف خلال الفترة المقبلة، كما قالت اللجنة إن خضوع أى لاعب إلى اختبار المنشطات فى أى وقت وأى مكان وفقا للوائح الخاصة بالاتحاد الدولى دون إخطار أحد بالموعد مسبقا من أجل ضمان تحقيق العدالة الرياضية بالشكل الأمثل والأكمل.

كما طالبت لجنة المنشطات الدولية المنتخبات بإرسال العناوين الخاصة بأماكن التدريب والمباريات من اجل إمكانية إجراء التحاليل اللازمة وفقا للبرنامج الذى تحدده اللجنة.

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