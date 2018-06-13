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أخبار البلد

وصول جثمان والد علاء الكحكي لمسجد السيدة زينب .. صوروفيديو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:35 م
صدى البلد
كريم ناصر
وصل منذ قليل جثمان الراحل سعد الكحكى والد علاء الكحكى رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات النهار إلى مسجد السيدة زينب لأداء صلاة الجنازة قبل نقله إلى مثواه الأخير.

يذكر أن سعد الكحكى والد علاء الكحكى رجل الأعمال قد وافته المنية أمس الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن علاء خبر الوفاة أمس الثلاثاء عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعي على أن يقام العزاء اليوم الأربعاء عقب صلاة العشاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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