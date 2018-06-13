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اقتصاد

تطوير العشوائيات: شركة إدارة المناطق المطورة تغطى القاهرة فقط

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:36 م
خالد صديق المدير
خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن فكرة إنشاء شركة لإدارة المناطق التى يتم تطويرها بعد الانتهاء منها سيتم تنفيذها بالتنسيق مع محافظة القاهرة وليس شرطا أن تعمم على باقي المحافظات.

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن فكرة إنشاء الشركة مرتبطة بحجم المناطق التى يتم تطويرها وعدد الوحدات، لأن محافظة القاهرة بها عدد ضخم من الوحدات المنفذة لخدمة سكان المناطق غير الآمنة والمهددة للحياة تقدر فى بعض المناطق بعدة آلاف وحدة، بينما بعض المحافظات لا تتجاوز الوحدات المنفذة لخدمة منطقة عشوائية بها 60 وحدة مثل بعض المناطق الجارى تنفيذها فى الإسكندرية.

وتابع صديق، أن فكرة إنشاء الشركة حال نجاحها ووجود داعى لتكرارها بمحافظات أخرى بها عدد كبير من المناطق العشوائية وبها وحدات كثيرة لخدمة سكان هذه المناطق سيتم اللجوء لها مرة أخرى، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من إنشاء شركة تدير المناطق العشوائية بعد تطويرها هو عمل الصيانة المستمرة للمرافق والحفاظ على شكل المناطق بعد تطويرها والحفاظ على الأصول التى تنفذها الدولة.

يذكر أن وزير الإسكان ومحافظ القاهرة قام فى اجتماع اليوم، بالاتفاق على إنشاء شركة لإدارة كافة المشروعات الخاصة بإعادة تسكين سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، والتي يتم تنفيذها بالمحافظة، بغرض إدارة هذه المشروعات والحفاظ عليها، وصيانتها وضمان استمراريتها.

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