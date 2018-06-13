تنسيق 2018 .. أماكن اختبارات القدرات لشعبة التربية الموسيقية بالإسماعيلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اختبارات القدرات لشعبة التربية الموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس (القبول بها إقليمي)، والتي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2018.



وقالت الوزارة وفق بيان لها، إن تسجيل اختبارات القدرات عن طريق التنسيق الإلكتروني وذلك تيسيرًا على أبنائنا الطلاب والراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم اختبارات القدرات التي تجري بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 3 / 7 / 2018 حتى يوم الاثنين الموافق 23 / 7 / 2018



وأضافت أن اختبارات شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس (القبول بها إقليمي)، بالإسماعيلية – وشمال سيناء، ستكون بكلية التربية بالإسماعيلية.