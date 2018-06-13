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أخبار العالم

ترامب: ناموا جيدا الليلة.. كوريا الشمالية لم تعد عدوا

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:26 م
دونالد ترامب وكيم
دونالد ترامب وكيم جونج أون
أحمد محرم
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" احتفى فيها بتوقيع وثيقة مشتركة مع كوريا الشمالية أمس الثلاثاء، خلال قمته مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون في سنغافورة.

وكتب ترامب في تغريدته "قبل أن أصل إلى السلطة كان الناس يعتقدون أننا سنخوض حربًا مع كوريا الشمالية. والرئيس أوباما قال إن كوريا الشمالية كانت أكبر وأخطر أعدائنا. لم يعد الأمر كذلك.. ناموا جيدًا الليلة".

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأنه بدون التصريحات القاسية التي كان يوجهها لكوريا الشمالية، لم يكن بمقدورهم الاجتماع في سنغافورة أمس، الثلاثاء.

وقال ترامب - في مقابلة خاصة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم، الأربعاء: "إننا فرضنا عقوبات وفعلنا جميع ما في وسعنا ولكن أعتقد أنه بدون التصريحات القاسية لم يكن بمقدرونا الاجتماع، لقد كرهت فعل ذلك ولكن لم يكن هناك خيار آخر".

ووصف ترامب، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بـ"الشاب القوي"، مشيرا إلى أنه "يتمتع بشخصية جيدة للغاية ومرح شديد الذكاء، كما أنه مفاوض رائع وشخص استراتيجي للغاية"، مشيرا إلى أنه وأون تفاهما بشكل جيد منذ بداية القمة.

وأكد ترامب مجددا على عزمه إنهاء التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، قائلا: "لن نقوم بمناورات حربية طالما نتفاوض بحسن نية، وهذا يعد أمرا جيدا لعدة أسباب، فضلا عن توفير أموال هائلة".

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الزعيم الكوري الشمالي سيبدأ العمل في تفكيك البرنامج النووي لبلاده على الفور، قائلا: "نرغب في تفكيك السلاح النووي من شبه الجزيرة بأكملها".

وقال ترامب إنه من المحتمل أن يقوم الزعيم الكوري الشمالي بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية في الوقت المناسب.
ترامب: ناموا جيدا الليلة.. كوريا الشمالية لم تعد عدوا

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