التعليم العالى:رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى ،برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



كما شدد الوزير على ضرورة التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية، مؤكًدا على ضرورة تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التي على رأس العمل خلال فترة العيد.