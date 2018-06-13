مران منتخب تونس اليوم مفتوح أمام الجماهير ووسائل الإعلام

قرر نبيل معلول المدير الفنى لمنتخب تونس فتح مران نسور قرطاج مساء اليوم الأربعاء أمام وسائل الإعلام والجماهير من أجل متابعة لاعبى المنتخب على ملعب Stroitel Stadium فى العاصمة الروسية موسكو.



ويستعد منتخب نسور قرطاج بقوة لمواجهة نظيره منتخب انجلترا فى مستهل مشوار تونس للمشاركة في نهائيات مونديال روسيا المزمع انطلاقه بعد غد الخميس.



يذكر أن المنتخب التونسي يشارك في نهائيات المونديال فى إطار المجموعة السابعة برفقة منتخبات انجلارت وبلجيكا وبنما.

