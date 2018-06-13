ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مران منتخب تونس اليوم مفتوح أمام الجماهير ووسائل الإعلام

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:32 م
منتخب تونس
منتخب تونس
يسري غازي
قرر نبيل معلول المدير الفنى لمنتخب تونس فتح مران نسور قرطاج مساء اليوم الأربعاء أمام وسائل الإعلام والجماهير من أجل متابعة لاعبى المنتخب على ملعب Stroitel Stadium فى العاصمة الروسية موسكو.

ويستعد منتخب نسور قرطاج بقوة لمواجهة نظيره منتخب انجلترا فى مستهل مشوار تونس للمشاركة في نهائيات مونديال روسيا المزمع انطلاقه بعد غد الخميس.

يذكر أن المنتخب التونسي يشارك في نهائيات المونديال فى إطار المجموعة السابعة برفقة منتخبات انجلارت وبلجيكا وبنما.

ترشيحاتنا

الأهلي يحتفل بمشاركة سعد سمير بمونديال روسيا

الصحف اللبنانية تحتفي بـ"صلاح والحضري" وتدعم الفراعنة

مؤتمر لـ الفيفا في موسكو لاختيار البلد المضيف لكأس العالم 2026

رمضان صبحي في أول تعليق بعد انضمامه إلى هدرسفيلد تاون

تعثر مفاوضات الزمالك مع المهاجم الأفريقي الجديد

ترامب لممثل إيطالي شهير: أنت شخص ضعيف الذكاء

الإفتاء توضح حكم التهنئة بعيد الفطر

كأس العالم.. إسبانيا تدرس إقالة المدير الفني قبل المونديال

قدم زيدان اليسري تساهم في علاج مرض نادر .. صور

كارتيرون يجتمع بالجهاز المعاون له فى الأهلي .. اليوم

مصر تعلن كشفا أثريا جديدا في بير ام تينيديا بصحراء الكاب.. صور

نكشف الأسباب الحقيقية وراء أزمة حسام حسن مع المصري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

‎لأول مرة .. مصر راعيا إقليميا لكأس العالم في روسيا 2018 .. صور

9 مشروبات تدمر الجسم فى الصيف.. احترس منها

إقبال كثيف قبل انتهاء مهلة تلقى طلبات تقنين أراضي الدولة.. صور

مصر تعلن كشفا أثريا جديدا في بير ام تينيديا بصحراء الكاب.. صور

طوارئ بالنقل النهري استعدادا لعيد الفطر.. صور

فيديو

خبير: منظومة التقاوي ستحقق اكتفاء ذاتيا من القمح.. فيديو
بطل مصر في سباحة ذوي القدرات: عدت بالمنتخب للعالمية.. فيديو
الرقابة الإدارية تضبط مسئولين بالبترول للمتاجرة في الدعم .. فيديو
كعك العيد بالجبنة النستو..فيديو
تموين الجيزة: عودة مواعيد عمل المخابز الاعتيادية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟