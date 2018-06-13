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اقتصاد

غرفة الصناعات الغذائية: 30% زيادة متوقعة فى أسعار المنتجات

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:47 م
أشرف الجزايرلى رئيس
أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات
ولاء عبد الكريم
أكد أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الإعلان عن الزيادات الجديدة فى الكهرباء سينعكس بالارتفاع على أسعار السلع الغذائية، خاصة المصنعة منها والتى تحتاج إلى استهلاك كهرباء أعلى، نظرا لاحتياجها إلى ثلاجات، لافتا إلى أن الارتفاعات المتوقعة تصل إلى 30% .

وقال الجزايرلى، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إن اللحوم المصنعة والألبان والعصائر من أهم السلع التى ستنطبق عليها الزيادات الجديدة فى الأسعار، لافتا إلى أن المجتمع الصناعى مهيأ لزيادة أسعار الطاقة من كهرباء أو غاز وبنزين، إلا أن المواطن قد لا يتحمل الزيادات الجديدة فى أسعار السلع فور التطبيق الفعلى لأسعار الكهرباء.

وأضاف أن الشركات تدرس حاليا الزيادات المتوقعة على أسعار السلع، إلا أنها لن تطبقها إلا بعد المحاسبة الفعلية على أسعار الكهرباء الجديدة، مشيرا إلى أن الصناع يدرسون طريقة للحد من الآثار السلبية على أسعار السلع بطريقة أو بأخرى، حتى لا تكون الزيادات صادمة للمستهلك والسوق.

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