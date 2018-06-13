ترامب: لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدة تصريحات عند عودته إلى واشنطن بعد القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون في سنغافورة.



وقال ترامب في تغريدة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فور عودته: "هبطت للتو - رحلة طويلة، ولكن الجميع يمكن أن يشعر الآن أكثر أمنا".



وأضاف: "من اليوم الذي توليت فيه منصبه، لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية".



وكان لقاء مع كيم يونج أون تجربة مثيرة للاهتمام وإيجابية للغاية. كوريا الشمالية لديها عظيم الاحتمالات في المستقبل!"



ونشر ترامب على حساب تويتر الخاص به، مؤكدا أنه قبل توليه منصبه، كان الرئيس السابق باراك أوباما يطلق على كوريا الشمالية "أكبر مشكلة لدينا وأكثرها خطورة" ، وكان المواطنون الأمريكيون يخشون من حرب محتملة مع القوة النووية.

