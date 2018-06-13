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أخبار العالم

مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وميلشيا الحوثي غربي تعز

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:44 م
صدى البلد
أ ش أ
اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميلشيا الحوثي الانقلابية، اليوم /الأربعاء/ في مديرية الصلو جنوبي شرق محافظة تعز.
وذكر مصدر عسكري للموقع الرسمي للجيش اليمني /سبتمبر نت/ اليوم / الأربعاء / أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميلشيا الانقلابية مهاجمة مواقع الجيش اليمني في جبل مديرية الصلو.
وأكد المصدر أن قوات الجيش تمكنت من إفشال الهجوم، وتكبيد الميلشيا قتلى وجرحى في صفوف عناصرها، فيما لاذ البقية بالفرار. كما دارت غربي مدينة تعز معارك شرسة بين قوات الجيش اليمني وميلشيا الحوثي الانقلابية في مديرية مقبنة.
وأوضح المصدر أن المعارك نشبت بعد محاولة مجامع من الميلشيا استعادة مواقع كانت قد خسرتها خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الميلشيا لم تتمكن من تحقيق أي تقدم أمام ضربات الجيش اليمني، الذي أجبرها على التراجع والانسحاب بعد تكبدها خسائر فادحة في الأرواح العتاد.

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