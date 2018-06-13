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أخبار العالم

إصابة 8 فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال بمخيم الأمعري

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:43 م
صدى البلد
أ ش أ
أصيب 8 فلسطينيين على الأقل، بينهما اثنان أصيبا بالرصاص الحي، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الأمعري بمدينة البيرة التابعة لمحافظة رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا بزعم قتله جنديا بإلقائه صخرة عليه من أحد المباني قبل نحو 3 أسابيع.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر - في بيان اليوم / الأربعاء / أن حصيلة مواجهات الأمعري هي 3 إصابات بالرصاص الحي بالأرجل، وإصابتان بالرصاص المغلف بالمطاط، بينها واحدة في البطن، إلى جانب إصابة ناجمة عن شظية، وأخرى لسيدة من عائلة أبو حميد، ناجمة عن تعرضها للضرب من قبل قوات الاحتلال .
وكان عشرات الشبان قد تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت الأطراف الشرقية لمدينة البيرة، بعد أن كانت اقتحمت مخيم الأمعري، حيث أطلق الجنود الرصاص إلى جانب القنابل الغازية والصوتية صوب الشبان الذين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة.
وأفاد جهاز (الشاباك)، اليوم الأربعاء، باعتقال الشاب إسلام يوسف أبو حميد (32 عامًا)، بزعم قتل جندي إسرائيلي في مخيم الأمعري للاجئين غربي البيرة، قبل قرابة ثلاثة أسابيع، مدعيا أنه اعتقل أبو حميد بمساعدة الجيش بعد أن اتضح من معلومات استخباراتية تم جمعها أنه مشتبه بإلقاء الصخرة التي أدت إلى مقتل الجندي "رونين لوبارسكي" يوم 24 مايو، زاعما أنه قد اتضح خلال التحقيقات أن إسلام ألقى الصخرة من سطح مبنى مجاور وبذلك أدى إلى مقتل الجندي، وان أشقاء إسلام ينتمون إلى حركة حماس وقاموا سابقا بعدة عمليات قتل فيها إسرائيليون.

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