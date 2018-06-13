شاهد .. كارتيرون يصل مطار القاهرة استعداداً لتدريب الأهلي





وقال النادى فى بيان رسمى :"جاء قرار التعاقد مع كارتيرون بعد الجلسات المكثفة للجنة الكرة على مدى الفترة الماضية لدراسة السيرة الذاتية للعديد من المديرين الفنيين الأجانب والتفاوض مع بعضهم، وعقب سلسلة من المشاورات رأت اللجنة أن الفرنسى كارتيرون هو الأنسب للأهلى خلال المرحلة الحالية لعدة أسباب يأتى فى مقدمتها أنه مدرب صغير السن «48 عامًا» وطموح وعلى دراية كاملة بالكرة الإفريقية ومعوقاتها، خاصة وأنه تولى من قبل مسئولية فريق تى بى مازيمبى الكونغولى وفاز معه بدورى أبطال أفريقيا والسوبر الإفريقي".







وصل اليوم إلى القاهرة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق لوادى دجلة ومازيمبى الكونغولى إلى القاهرة ليتولى مهامه رسميًا كمدير فنى للأهلى لمدة موسمين بعد أن تم توقيع العقد عبر الإيميل بعد جهود مضنية من محمد فضل مدير التعاقدات الذي بذل جهدًا كبيرًا على مدى الساعات الماضية.ويعقد كارتيرون اجتماعًا مع الجهاز المعاون بقيادة محمد يوسف المدرب العام قبل أن يقود المران الأول له مساء اليوم باستاد مختار التتش بعد وصوله مباشرة بناء على طلبه.