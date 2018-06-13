لافروف: نأمل أن تتحلى واشنطن وبيونج يانج بالصبر

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن أمله بأن تتحلى الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بالصبر للاتفاق على كل معايير التخلص من الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن هذه العملية تتطلب وقتا.

وقال لافروف - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء - : "إن الوثيقة، التي تم توقيعها، من الواضح أنها تحمل طابعا إطاريا".

وأضاف:" أن الاتفاق على التفاصيل وعلى المزيد من التفاصيل المتعلقة بأكبر مشكلة معقدة تتعلق بالطاقة النووية يتطلب بطبيعة الحال وقتا طويلا جدا"، متمنيا أن تتحلى واشنطن وبيونج يانج بالصبر الكافي.