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أخبار العالم

الكرملين: بوتين لن يبحث الخروج من "أوبك+" مع بن سليمان

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:43 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم / الأربعاء / أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يبحث مسألة الخروج من اتفاقية " أوبك+" لخفض إنتاج النفط مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال لقائهما المرتقب غدا.
وقال بيسكوف للصحفيين - حسبما ذكرت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية - ردا على سؤال حول ما إذا كان من المخطط أن يبحث الرئيس الروسي مع ولي العهد السعودي، مسألة التعاون مع "أوبك+" خلال اللقاء المرتقب - : " إن هذا مخطط له"، مضيفا "فيما يتعلق بالخروج من أوبك+، هذا لا يخطط له".
وقد صرحت مصادر مطلعة بأن روسيا تخطط للاقتراح على الدول الأعضاء في "أوبك+" العودة إلى مستويات إنتاج أكتوبر عام 2016، التي تعد نقطة الارتكاز في الصفقة. ومن المخطط أن تزيد الدول إنتاج النفط بـ 8ر1 مليون برميل يوميا مع الحفاظ على نسب الحصص.
وسجلت أسعار النفط في شهري أبريل ومايو الماضيين، ارتفاعا هو الأعلى على مدار السنوات الأربع الأخيرة، إذ تجاوز خام برنت في 17 مايو، وللمرة الأولى منذ 25 نوفمبر 2014، 80 دولارا للبرميل، وذلك بفضل التزام 24 دولة منتجة للخام النفطي باتفاق خفض الإنتاج، الذي ساعد في خفض الاحتياطات لدى الدول المستوردة. ومع ذلك، في نهاية شهر مايو، تراجعت الأسعار بشكل كبير عن المستويات المرتفعة التي تم الوصول إليها، متأثرة بالأنباء حول احتمال تخفيف شروط اتفاق "أوبك +".
وفي نهاية نوفمبر عام 2017 قرر وزراء الدول المشاركة باتفاقية خفض إنتاج النفط من منظمة أوبك ومن خارجها، على تمديد الاتفاقية حتى نهاية العام الجاري 2018.

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