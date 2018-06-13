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فن

التقارير حول سارة وسليم يفوز بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان سياتل

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 02:39 م
صدى البلد
نورا نبيل
فاز فيلم التقارير حول سارة وسليم للأخوين مؤيد ورامي عليان بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في ختام فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان سياتل السينمائي الدولي (17 مايو - 10 يونيو، والذي استضاف العرض الأول للفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية.

الجائزة التي حصل عليها الفيلم من مهرجان سياتل هي الثالثة له بعد فوزه بـجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل سيناريو ضمن مسابقته الرسمية (نمر هيڤوس)، بالإضافة إلى جائزة الجمهور (هوبرت بالس) خلال عرضه العالمي الأول في الدورة السابقة من مهرجان روتردام السينمائي الدولي.

كان فيلم التقارير حول سارة وسليم للأخوين مؤيد ورامي عليان قد شارك في مهرجان باري السينمائي الدولي بإيطاليا، ومهرجان سينما فلسطين في باريس، كما عُرض في سوق الفيلم الأوروبي وذلك ضمن فاعليات مهرجان برلين السينمائي الدولي.

الفيلم من تأليف رامي عليان وإخراج مؤيد عليان، وتدور أحداثه في القدس حول سارة وسليم اللذين تجمع بينهما علاقة خارج إطار الزواج، وهو ما يشعل لعبة خطرة من الخداع بين من يملكون السلطة ومن لا يملكونها.

وكان الفيلم قد فاز بدعم أكثر من جهة دولية، وهي الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، وفيلم لاب: فلسطين،وصندوق السينما العالمية وصندوق هوبرت بالس وصندوق دعم السينما الهولندي وبرنامج الإنتاج الأوروبي المشترك وغيرها. الفيلم من بطولة ميساء عبد الهادي وأديب الصفدي وكامل الباشا ومن تأليف رامي عليان، ويتعاون في إنتاجه شركة PalCine Productions في فلسطين بالتعاون مع KeyFilm في هولندا، وManderley Films GmbH في ألمانيا وMonofilms في المكسيك، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

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