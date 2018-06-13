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أخبار البلد

استشارى: السمنة تقضى على طموحات الشباب بأمراض القلب

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 02:36 م
مريض سمنة - ارشيفي
مريض سمنة - ارشيفي
محمود نوفل
قال الدكتور أسامة خليل إستشارى جراحات السمنة المفرطة والمدرس بجامعة الأزهر، إن كثيرا من الشباب تضيع طموحاته ونظرته للمستقبل حيث يعتبر أن الحياة قد إنتهت بسبب مرض السمنة الذى قد يؤثر على كل تفاصيله الجسدية والنفسية والفكرية وخاصة أن مرض السمنة عامل محرض لكثير من الأمراض ، بجانب رفع معدلات الكوليسترول السيء في الدم الذي يعتبر من المحرضات الرئيسية للتضييقات الوعائية في الشرايين .

وأوضح الدكتور أسامة خليل في تصريحات صحفية، أن تصلب الشرايين يصيب الكثير من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة مقارنة مع أولئك الذين ليسوا يعانون من السمنة المفرطة ومرض الشريان التاجى هو أيضا أكثر انتشارا لأن الرواسب الدهنية تتراكم فى الشرايين التى تزود القلب مما ينتج عنه انخفاض تدفق الدم إلى القلب يمكن أن يسبب الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية.

وأضاف أن سمنة الطفولة من أخطر المشكلات الصحية في القرن الحالى ومن المحتمل أن يتحول الأطفال أصحاب الوزن المفرط إلى مصابين بالسمنة عند الكبر ويصابوا بالسكري وأمراض القلب في سن مبكرة مما يؤدي إلى وفاتهم وإصابتهم بالعجز في مراحل مبكرة.

ولفت إلى أن جراحات السمنة هى العلاج الأكثر فاعلية لخفض الوزن وعوامل الخطر للأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكر بين المراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة.

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